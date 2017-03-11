Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ниасс 69
Ниасс 78
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Моусон 90
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
11 марта 2017, 18:00 МСК
11.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Халл Сити
мин
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
-
Маркович
Лазар Маркович
90
-
Ниасс
Умар Ниасс
69'
78'
69', 78'
90
Суонси
мин
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Моусон
Элфи Моусон
90'
90'
90