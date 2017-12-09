Матч завершен
Суонси
Суонси
Бони 81
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2017, 18:00 МСК
9.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
2
Бони
Вильфрид Бони
81'
81'
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
33
Фернандес
Федерико Фернандес
8
Фер
Лерой Фер
17
Клукас
Самуэль Клукас
18
Айю
Жордан Айю
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
28
Филд
Сэм Филд
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
11
Брант
Крис Брант
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
17
Бурк
Оливер Бурк