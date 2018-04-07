Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 54
1:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Абрахам 75
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
54'
54'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
34
Харпер
Реким Харпер
45
Леко
Джонатан Леко
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
19
Айю
Андре Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
75'
75'
90
Запасные
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
52
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг