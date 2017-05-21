Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 72
Льоренте 86
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Эванс 33
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Суонси
мин
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
66
8
Фер
Лерой Фер
81
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
86'
86'
90
3
Айю
Жордан Айю
72'
72'
90
Запасные
25
Треммель
Герхард Треммель
2
Амат
Жорди Амат
35
Кингсли
Стивен Кингсли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
24
Корк
Джек Корк
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
33'
33'
90
12
Уилсон
Марк Уилсон
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Брант
Крис Брант
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
84
8
Ливермор
Джейк Ливермор
79
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
22
Шадли
Насер Шадли
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
45
Леко
Джонатан Леко