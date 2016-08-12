Палермо - Бари: 12 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Палермо
Палермо
1:0

Палермо - Бари: 12 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бари
Бари
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
12 авг. 2016, 22:00 МСК
12.08.2016, 22:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Палермо
мин
-
Морганелла
Мишель Морганелла
90
Бари
мин
-
Кассани
Маттиа Кассани
90

События

Матч окончен 1:0
90'
Вторая желтая
Маттиа Кассани
Желтая карточка
Мишель Морганелла
40'

Прошлые матчи

12.08.2016 12 авг. 2016 пт 22:00
Палермо
1 : 0
Бари
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 22:00
Палермо
1
Бари
0
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
Палермо
2 : 1
Бари
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
Палермо
2
Бари
1
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Бари
1
Палермо
1
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:00
Бари
4 : 2
Палермо
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:00
Бари
4
Палермо
2
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 1
Бари
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
Палермо
1
Бари
1

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