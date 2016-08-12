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Кубок Италии
Палермо VS Бари
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Палермо - Бари: 12 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Палермо
Палермо
1:0
Палермо - Бари: 12 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Бари
Бари
Кубок Италии, 1/32 финала
Кубок Италии,
1/32 финала
Италия
12 авг. 2016, 22:00 МСК
12.08.2016, 22:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Палермо
мин
-
Морганелла
Мишель Морганелла
90
Бари
мин
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
События
Матч окончен 1:0
90'
Вторая желтая
Маттиа Кассани
Желтая карточка
Мишель Морганелла
40'
Прошлые матчи
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
22:00
Палермо
1 : 0
Бари
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
22:00
Палермо
1
Бари
0
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
Палермо
2 : 1
Бари
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
Палермо
2
Бари
1
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Бари
1
Палермо
1
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:00
Бари
4 : 2
Палермо
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:00
Бари
4
Палермо
2
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 1
Бари
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Палермо
1
Бари
1
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