Палермо - Алессандрия: 02 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Палермо
Палермо
2:3

Палермо - Алессандрия: 02 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Алессандрия
Алессандрия
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
2 дек. 2015, 17:00 МСК
2.12.2015, 17:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Палермо
мин
91
Коломби
Симоне Коломби
90
-
Квайсон
Робин Квайсон
90
34
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
90
33
Дапрела
Фабио Дапрела
90
4
Анджелкович
Синиша Анджелкович
90
25
Мареска
Энцо Мареска
90
27
Ригони
Лука Ригони
52
3
Рисполи
Андреа Рисполи
51
0
Трайковски
Александар Трайковски
90
0
Васкес
Франко Васкес
90
Запасные
70
Соррентино
Стефано Соррентино
-
77
Морганелла
Мишель Морганелла
39
6
Гольданига
Эдоардо Гольданига
-
12
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
-
23
Струна
Альяж Струна
-
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
-
5
Больцони
Франческо Больцони
-
16
Бругман
Гастон Бругман
-
7
Лазаар
Ашраф Лазаар
-
11
Джилардино
Альберто Джилардино
38
54
ла Гумина
Антонино ла Гумина
-
9
Кассини
Матеус Кассини
-

События

Матч окончен 2:3
Желтая карточка
Фабио Дапрела
75'
Желтая карточка
Робин Квайсон
53'
Замена
Альберто Джилардино
Лука Ригони
52'
Замена
Мишель Морганелла
Андреа Рисполи
51'
Красная карточка
Франко Васкес
22'
Желтая карточка
Робин Квайсон
18'

Прошлые матчи

02.12.2015 02 дек. 2015 ср 17:00
Палермо
2 : 3
Алессандрия
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 17:00
Палермо
2
Алессандрия
3

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