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Евро-2020
Легкая атлетика
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Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Комличенко 45
1:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Ордабасы
Шымкент
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Млада Болеслав
мин
36
Пудил
Даниэл Пудил
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Комличенко
Николай Комличенко
45'
45'
90
10
Месанович
Муриш Месанович
90
Запасные
15
Вагнер
Томаш Вагнер
Ордабасы
мин
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
90
25
Малый
Сергей Малый
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
7
Малангу
Мэй Малангу
90
19
Быстров
Марат Быстров
90
27
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
90
37
Пауло
Жоао Пауло
90
8
Эрланов
Темирлан Эрланов
90
Запасные
11
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
17
Толебек
Мардан Толебек
99
Щеткин
Алексей Щеткин