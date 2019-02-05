Метц - Орлеан: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
0:1

Метц - Орлеан: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Орлеан
Орлеан
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
5 февр. 2019, 20:30 МСК
5.02.2019, 20:30 МСК
вторник
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Составы

Метц
мин
-
Эйн
Готье Эйн
90
-
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
-
Майга
Хабиб Майга
90

События

Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Хабиб Майга
63'
Желтая карточка
Викторьен Ангбан
61'
Желтая карточка
Готье Эйн
59'

Прошлые матчи

05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Метц
0 : 1
Орлеан
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Метц
0
Орлеан
1

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