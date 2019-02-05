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Кубок Франции
Метц VS Орлеан
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Метц - Орлеан: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Метц
Метц
0:1
Метц - Орлеан: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Орлеан
Орлеан
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
5 февр. 2019, 20:30 МСК
5.02.2019, 20:30 МСК
вторник
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Прогнозы
Составы
Метц
мин
-
Эйн
Готье Эйн
90
-
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
-
Майга
Хабиб Майга
90
События
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Хабиб Майга
63'
Желтая карточка
Викторьен Ангбан
61'
Желтая карточка
Готье Эйн
59'
Прошлые матчи
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Метц
0 : 1
Орлеан
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Метц
0
Орлеан
1
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