Краснодар-2 - Волгарь: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Волгарь: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
14 авг. 2021, -:- МСК
14.08.2021, -:- МСК
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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 0
Волгарь
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1
Волгарь
0
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Волгарь
3 : 0
Краснодар-2
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Волгарь
3
Краснодар-2
0

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