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Краснодар-2 VS Волгарь
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Краснодар-2 - Волгарь: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Краснодар-2
Краснодар
-:-
Краснодар-2 - Волгарь: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 42 тур
ФНЛ,
42 тур
Россия
15 мая 2021, -:- МСК
15.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Краснодар-2
мин
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
65
Бочко
Николай Бочко
40
Ивашин
Андрей Ивашин
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
58
Агкацев
Станислав Агкацев
23
Якимов
Вячеслав Якимов
43
Иванов
Дмитрий Иванов
53
Черников
Александр Черников
81
Сабуа
Леон Сабуа
67
Кутовой
Максим Кутовой
Запасные
60
Текучев
Андрей Текучев
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Прошлые матчи
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Краснодар-2
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
18:00
Волгарь
3
Краснодар-2
0
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