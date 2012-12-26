Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: 26 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сиссе 68
1:2

Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: 26 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Брант 29
Грин 50
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2012, 18:00 МСК
26.12.2012, 18:00 МСК
среда
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Грин
Роберт Грин
50'
50'
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
0
Фабио
Фабио
64
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Форлин
Алехандро Форлин
64
0
Макки
Джейми Макки
90
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
68'
68'
90
0
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
0
Сезар
Жулио Сезар
-
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
0
Дайер
Кирон Дайер
-
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
26
0
Диаките
Самба Диаките
26
0
Дерри
Шон Дерри
-
0
Эмер
Макс Эмер
-
Вест Бромвич
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Попов
Горан Попов
35
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Маколи
Гарет Маколи
90
0
Джонс
Билли Джонс
90
0
Брант
Крис Брант
29'
29'
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
86
0
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
90
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
76
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
-
0
Тамаш
Габриэль Тамаш
4
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
55
0
Дорранс
Грэм Дорранс
-
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
-
0
Лонг
Шейн Лонг
14
0
Розенберг
Маркус Розенберг
-

События

Матч окончен 1:2
86'
Замена
Габриэль Тамаш
Джеймс Моррисон
Желтая карточка
Стефан Мбиа
84'
76'
Замена
Шейн Лонг
Ромелу Лукаку
ГОЛ! 1:2
Джибриль Сиссе
68'
Замена
Дэвид Хойлетт
Алехандро Форлин
64'
Замена
Самба Диаките
Фабио
64'
50'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:2
Роберт Грин
35'
Замена
Лиам Риджуэлл
Горан Попов
29'
ГОЛ! 0:1
Крис Брант

Прошлые матчи

04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 4
Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
4
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Вест Бромвич
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Вест Бромвич
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Бромвич
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
2
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1

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