Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2013, 18:00 МСК
5.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы