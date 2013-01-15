Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
15 янв. 2013, 22:59 МСК
15.01.2013, 22:59 МСК
вторник
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