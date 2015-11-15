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КАМАЗ VS Волгарь
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КАМАЗ - Волгарь: 15 ноября 2015 смотреть онлайн
Тех. поражение
КАМАЗ
Набережные Челны
0:3
КАМАЗ - Волгарь: 15 ноября 2015 смотреть онлайн
Тех. поражение
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 21 тур
ФНЛ,
21 тур
Россия
15 нояб. 2015, 14:00 МСК
15.11.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
События
Техническое поражение
Прошлые матчи
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
Волгарь
3 : 0
КАМАЗ
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
Волгарь
3
КАМАЗ
0
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1
КАМАЗ
1
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1
Волгарь
0
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Волгарь
0 : 2
КАМАЗ
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
2
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
1
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Волгарь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:00
КАМАЗ
3
Волгарь
1
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Волгарь
1 : 0
КАМАЗ
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Волгарь
1
КАМАЗ
0
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Волгарь
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
КАМАЗ
0
Волгарь
0
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