КАМАЗ - Волгарь: 27 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1

КАМАЗ - Волгарь: 27 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
27 марта 2010, 17:00 МСК
27.03.2010, 17:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:30
Волгарь
3 : 0
КАМАЗ
20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:30
Волгарь
3
КАМАЗ
0
15.05.2012 15 мая 2012 вт 17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012 15 мая 2012 вт 17:30
Волгарь
1
КАМАЗ
1
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
КАМАЗ
1
Волгарь
0
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Волгарь
0 : 2
КАМАЗ
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
2
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
1
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Волгарь
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:00
КАМАЗ
3
Волгарь
1
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Волгарь
1 : 0
КАМАЗ
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Волгарь
1
КАМАЗ
0
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
Волгарь
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
КАМАЗ
0
Волгарь
0

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