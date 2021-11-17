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КАМАЗ VS Волгарь
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КАМАЗ - Волгарь: 17 ноября 2021 смотреть онлайн
КАМАЗ
Набережные Челны
-:-
КАМАЗ - Волгарь: 17 ноября 2021 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 23 тур
ФНЛ,
23 тур
Россия
17 нояб. 2021, -:- МСК
17.11.2021, -:- МСК
среда
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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Прошлые матчи
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
Волгарь
3 : 0
КАМАЗ
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
Волгарь
3
КАМАЗ
0
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1
КАМАЗ
1
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1
Волгарь
0
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Волгарь
0 : 2
КАМАЗ
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
2
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0
КАМАЗ
1
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Волгарь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:00
КАМАЗ
3
Волгарь
1
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Волгарь
1 : 0
КАМАЗ
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Волгарь
1
КАМАЗ
0
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Волгарь
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
КАМАЗ
0
Волгарь
0
Новости
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
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Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
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20 августа 2019, 19:05
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07 июня 2019, 13:43
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21 августа 2019, 12:30