Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Немец 68
1:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 13
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
18 дек. 2011, 17:30 МСК
18.12.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
46
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
85
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Куемаха
Дорже Куемаха
46
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Йессен
Леон Йессен
0
Амедик
Мартин Амедик
0
Пецос
Танос Пецос
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Немец
Адам Немец
68'
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Рауш
Константин Рауш
78
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
63
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
13'
13'
72
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Лала
Алтын Лала
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич