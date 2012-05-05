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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бугера 38
Конан 71
2:1
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Де Вит 7
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Рауш
Константин Рауш
84
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
68
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
77
0
Конан
Дидье Я Конан
71'
71'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Лала
Алтын Лала
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Карлитуш
Карлитуш
0
Собич
Артур Собич
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
38'
38'
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
7'
7'
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Шехтер
Итай Шехтер
68
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
58
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Йессен
Леон Йессен
0
Хайнц
Доминик Хайнц
0
Шахан
Олкай Шахан
0
Зельнер
Стивен Зельнер
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Вутен
Эндрю Вутен