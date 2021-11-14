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Отбор ЧМ. Европа
Греция VS Косово
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Греция - Косово: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Греция
-:-
Греция - Косово: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Косово
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
14 нояб. 2021, 22:45 МСК
14.11.2021, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Греция
мин
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
4
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
4
Бакакис
Михалис Бакакис
19
Масурас
Георгиос Масурас
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
8
Зека
Зека
20
Манталос
Петрос Манталос
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
14
Бакасетас
Тасос Бакасетас
Запасные
13
Капино
Стефанос Капино
-
12
Диудис
Сократис Диудис
-
17
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
-
22
Мавропанос
Костас Мавропанос
-
19
Сварнас
Стратос Сварнас
-
16
Мавриас
Харис Мавриас
-
10
Фортунис
Константинос Фортунис
-
23
Сиопис
Манолис Сиопис
-
15
Андруцос
Атанасиос Андруцос
-
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
Косово
мин
1
Уйкани
Самир Уйкани
14
Бериша
Валон Бериша
5
Шала
Херолинд Шала
-
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
9
Целина
Берсант Целина
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
15
Войвода
Мергим Войвода
-
Мурики
Ведат Мурики
20
Кастрати
Лирим Кастрати
22
Жегрова
Эдон Жегрова
12
Мурич
Арьянет Мурич
-
Кастрати
Лирим Кастрати
Запасные
16
Бекай
Висар Бекай
-
3
Алити
Фидан Алити
-
4
Тачи
Арменд Тачи
-
6
Криэциу
Хекуран Криэциу
-
6
Рашкай
Анель Рашкай
-
21
Нухиу
Атдхе Нухиу
-
11
Рашани
Эльбасан Рашани
-
18
Хасани
Флорент Хасани
-
Прошлые матчи
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Греция
0 : 0
Косово
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Греция
0
Косово
0
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
Косово
1 : 2
Греция
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
Косово
1
Греция
2
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