Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 4
Эггиманн 69
2:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
27 нояб. 2012, 22:00 МСК
27.11.2012, 22:00 МСК
вторник
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
69'
69'
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
72
0
Конан
Дидье Я Конан
89
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
4'
4'
86
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Собич
Артур Собич
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Пекович
Милорад Пекович
67
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
72
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
67
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пледль
Томас Пледль
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи