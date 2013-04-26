Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Джурдич 41
Джурдич 83
2:3
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 35
Хоффманн 71
Пинту 87
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
26 апр. 2013, 21:30 МСК
26.04.2013, 21:30 МСК
пятница
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
79
0
Пак
Юн-Бин Пак
66
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
45
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
41'
83'
41', 83'
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Пецос
Танос Пецос
0
Пледль
Томас Пледль
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
71'
71'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
87'
87'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
88
0
Конан
Дидье Я Конан
69
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
35'
35'
79
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич