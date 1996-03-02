Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 марта 1996, -:- МСК
2.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы