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Байкал VS Армавир
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Байкал - Армавир: 10 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Байкал
Иркутск
1:2
Байкал - Армавир: 10 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
Мирошниченко 71
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
10 мая 2016, 13:30 МСК
10.05.2016, 13:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Армавир
мин
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
71'
71'
90
События
Матч окончен 1:2
71'
ГОЛ! 0:1
Сергей Мирошниченко
66'
Желтая карточка
Жан-Жак Бугуи
Прошлые матчи
10.05.2016
10 мая 2016
вт
13:30
Байкал
1 : 2
Армавир
10.05.2016
10 мая 2016
вт
13:30
Байкал
1
Армавир
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0
Байкал
2
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13