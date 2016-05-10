Байкал - Армавир: 10 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Байкал
Иркутск
1:2

Байкал - Армавир: 10 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
Мирошниченко 71
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2016, 13:30 МСК
10.05.2016, 13:30 МСК
вторник
Составы
События
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Составы

Армавир
мин
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
71'
71'
90

События

Матч окончен 1:2
71'
ГОЛ! 0:1
Сергей Мирошниченко
66'
Желтая карточка
Жан-Жак Бугуи

Прошлые матчи

10.05.2016 10 мая 2016 вт 13:30
Байкал
1 : 2
Армавир
10.05.2016 10 мая 2016 вт 13:30
Байкал
1
Армавир
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0
Байкал
2

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