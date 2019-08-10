Матч завершен
Дассендорф
Дассендорф
0:3
Матч завершен
Динамо
Дрезден
Бурнич 75
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
10 авг. 2019, 16:30 МСК
10.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Динамо
мин
-
Бурнич
Дженис Бурнич
75'
75'
90