Дассендорф

Дассендорф
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Германия
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Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Дассендорф
0 : 3
Динамо
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
1/32 финала
Дассендорф
0
Динамо
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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