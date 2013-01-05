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Кубок Франции
Булонь VS Тулуза
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Булонь - Тулуза: 05 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
0:1
Булонь - Тулуза: 05 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
5 янв. 2013, 20:00 МСК
5.01.2013, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Булонь
мин
0
Агуази
Лоран Агуази
0
Олубайо
Адефеми Олубайо
0
Баге
Флориан Баге
0
Леконт
Энтони Леконт
0
Дюкатель
Гийом Дюкатель
0
Тиль
Грегори Тиль
0
Марк
Дамьен Марк
0
Туре
Зарго Туре
0
Сумаре
Бакари Сумаре
0
Капо
Оливье Капо
0
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
Запасные
0
Беденик
Жан-Франсуа Беденик
-
0
Рабуель
Николас Рабуель
-
0
Лашор
Йоанн Лашор
-
0
Перринелль
Дамьен Перринелль
-
0
Рамаре
Йохан Рамаре
-
0
Каруру
Овиди Каруру
-
0
Блаяк
Жереми Блаяк
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
Булонь
0 : 1
Тулуза
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
Булонь
0
Тулуза
1
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Булонь
1
Тулуза
1
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Тулуза
1
Булонь
0
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
Булонь
0 : 2
Тулуза
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
Булонь
0
Тулуза
2
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