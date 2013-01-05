Булонь - Тулуза: 05 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
0:1

Булонь - Тулуза: 05 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2013, 20:00 МСК
5.01.2013, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Булонь
мин
0
Агуази
Лоран Агуази
0
Олубайо
Адефеми Олубайо
0
Баге
Флориан Баге
0
Леконт
Энтони Леконт
0
Дюкатель
Гийом Дюкатель
0
Тиль
Грегори Тиль
0
Марк
Дамьен Марк
0
Туре
Зарго Туре
0
Сумаре
Бакари Сумаре
0
Капо
Оливье Капо
0
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
Запасные
0
Беденик
Жан-Франсуа Беденик
-
0
Рабуель
Николас Рабуель
-
0
Лашор
Йоанн Лашор
-
0
Перринелль
Дамьен Перринелль
-
0
Рамаре
Йохан Рамаре
-
0
Каруру
Овиди Каруру
-
0
Блаяк
Жереми Блаяк
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

05.01.2013 05 янв. 2013 сб 20:00
Булонь
0 : 1
Тулуза
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 20:00
Булонь
0
Тулуза
1
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1
Тулуза
1
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1
Булонь
0
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
Булонь
0 : 2
Тулуза
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
Булонь
0
Тулуза
2

Новости

«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая 2020, 16:20
«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
#Тулуза
06 января 2020, 12:30
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07