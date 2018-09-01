Авангард - Армавир: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 33
1:0

Авангард - Армавир: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
1 сент. 2018, 17:00 МСК
1.09.2018, 17:00 МСК
суббота
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Составы

Авангард
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
33'
33'
90
Армавир
мин
-
Кутин
Денис Кутин
90

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Кирилл Гоцук
49'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Гоцук
33'
24'
Желтая карточка
Денис Кутин

Прошлые матчи

29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Авангард
2 : 1
Армавир
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Авангард
2
Армавир
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0 : 0
Авангард
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0
Авангард
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Авангард
1 : 0
Армавир
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Авангард
1
Армавир
0

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