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Авангард VS Армавир
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Авангард - Армавир: 01 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 33
1:0
Авангард - Армавир: 01 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 9 тур
ФНЛ,
9 тур
Россия
1 сент. 2018, 17:00 МСК
1.09.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Составы
Авангард
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
33'
33'
90
Армавир
мин
-
Кутин
Денис Кутин
90
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Кирилл Гоцук
49'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Гоцук
33'
24'
Желтая карточка
Денис Кутин
Прошлые матчи
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Авангард
2 : 1
Армавир
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Авангард
2
Армавир
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Армавир
0 : 0
Авангард
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Армавир
0
Авангард
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
17:00
Авангард
1 : 0
Армавир
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
17:00
Авангард
1
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13