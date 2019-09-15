Тэмми Абрахам
№9
Нападающий
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 окт. 1997 (23) года
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07
Неизвестный пацан – новый лидер «Челси»: ездит без прав, дружит с Терри
#Тэмми Абрахам
02 сентября 2019, 12:25
# новости спорта
Все голы «Челси» в этом сезоне АПЛ забили игроки, которые в прошлом году были в Чемпионшипе
24 августа 2019, 16:09