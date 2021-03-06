Дауда Петерс

№43
Полузащитник
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Ближайший матч
Ювентус - Венеция
Команда
Ювентус
Гражданство
Бельгия
Возраст
23
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе