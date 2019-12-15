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Коронавирус
Мойзе Кен
№18
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 февр. 2000 (21) год
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
15 декабря 2019, 20:01
Как войти в историю сборной Италии, но быть запасным в клубе
#Мойзе Кин
24 марта 2019, 13:46
#
новости спорта
Кин сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ. Четыре дня назад он тоже забил дважды, но в Лиге 1
28 октября 2020, 22:48
Клубы АПЛ сделали в сезоне только три обратные замены. Все – «Эвертон»
21 декабря 2019, 18:10