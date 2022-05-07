Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Марк Нобл
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Ливерпуль
Бенфика
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Илья Калачев
Поделиться:
Илья Калачев
№54
Защитник
Подписаться
Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Олимп-Долгопрудный
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
177
Вес
76
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022
07 мая 2022
сб
0:00
Оренбург
-:-
Олимп-Долгопрудный
07.05.2022
07 мая 2022
сб
0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Олимп-Долгопрудный
-
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
13:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Балтика
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Олимп-Долгопрудный
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
19.03.2022
19 марта 2022
сб
14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Текстильщик
19.03.2022
19 марта 2022
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Олимп-Долгопрудный
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Спартак-2
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
1
Спартак-2
4
был в запасе
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 3
Олимп-Долгопрудный
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
3
Олимп-Долгопрудный
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2022
26 марта 2022
сб
14:00
Велес
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
26.03.2022
26 марта 2022
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
1
Олимп-Долгопрудный
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2022
12 марта 2022
сб
16:00
Алания
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
12.03.2022
12 марта 2022
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2
Олимп-Долгопрудный
0
был в запасе