Илья Калачев

№54
Защитник
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Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Олимп-Долгопрудный
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
177
Вес
76
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
Оренбург
-:-
Олимп-Долгопрудный
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Олимп-Долгопрудный
-
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 13:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Балтика
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Олимп-Долгопрудный
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
19.03.2022 19 марта 2022 сб 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Текстильщик
19.03.2022 19 марта 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Олимп-Долгопрудный
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
06.03.2022 06 марта 2022 вс 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Спартак-2
06.03.2022 06 марта 2022 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
1
Спартак-2
4
был в запасе
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 3
Олимп-Долгопрудный
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
3
Олимп-Долгопрудный
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
Велес
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
1
Олимп-Долгопрудный
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
Алания
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2
Олимп-Долгопрудный
0
был в запасе