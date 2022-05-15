Олимп-Долгопрудный - Акрон: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
-:-

Олимп-Долгопрудный - Акрон: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу