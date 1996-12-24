Франк Кессье
№79
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
19 дек. 1996 (24) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
#Аталанта
12 декабря 2019, 16:47
Игроков «Милана» спалили с телефонами в раздевалке. Тренер объяснил, что это нормально
#Милан
27 ноября 2019, 11:30