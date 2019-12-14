Джорджиньо Вейналдум
№8
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Возраст
30
Рост
172
Вес
64
Не любил футбол в детстве. Вместо этого хотел стать гимнастом или акробатом.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
#Джеймс Милнер
14 декабря 2019, 16:58
Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин
#Лига чемпионов
08 мая 2019, 00:45