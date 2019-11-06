Дейли Блинд №17 Защитник Подписаться

Команда Аякс

Возраст 31

Рост 176

Вес 70

У него дважды были проблемы с сердцем. Это проявилось в 2019 году в ЛЧ против «Валенсии», и он перенес операцию. Потом и в 2020-м в товарищеском матче тоже были проблемы.