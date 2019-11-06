Дейли Блинд
№17
Защитник
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Команда
Аякс
Возраст
31
Рост
176
Вес
70
У него дважды были проблемы с сердцем. Это проявилось в 2019 году в ЛЧ против «Валенсии», и он перенес операцию. Потом и в 2020-м в товарищеском матче тоже были проблемы.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
#Лига чемпионов
06 ноября 2019, 01:44