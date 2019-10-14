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Аллен Сен-Максимен
№12
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 марта 1997 (24) года
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»
#Аллан Сен-Максимен
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