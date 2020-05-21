Гамид Агаларов

№9
Нападающий
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Ближайший матч
Уфа - Ахмат
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Возраст
21
Рост
180
Вес
73
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Матчи
Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский
#Гамид Агаларов
18 сентября, 19:55
Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии
#Уфа
21 мая 2020, 09:50