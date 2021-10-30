Джовани Ло Чельсо

№18
Полузащитник
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Ближайший матч
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Возраст
25
Рост
177
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?
#Аргентина
06 сентября, 12:47