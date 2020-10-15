Франсуа Камано
№25
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
1 мая 1996 (25) лет
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив
15 октября 2020, 15:50
«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук
#Локомотив
27 сентября 2020, 21:18
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
# новости спорта
Камано забил на всех стадиях плей-офф Кубка России
12 мая, 20:45
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
29 декабря 2020, 13:19
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32