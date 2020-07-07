Томаш Вацлик
№1
Вратарь
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Команда
Севилья
Возраст
32
Рост
188
Вес
84
В 2011 году выиграл приз фейр-плей за то, что указал судье на угловой соперника, а не удар от ворот, как он поставил. Через два года повторил тот же жест еще в одной игре.
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Статистика
Матчи
Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря
#Лукас Окампос
07 июля 2020, 01:44