Томаш Вацлик №1 Вратарь Подписаться

Команда Севилья

Возраст 32

Рост 188

Вес 84

В 2011 году выиграл приз фейр-плей за то, что указал судье на угловой соперника, а не удар от ворот, как он поставил. Через два года повторил тот же жест еще в одной игре.