Сергей Терехов

№13
Защитник
Sergey Terekhov
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Ближайший матч
Шинник - Сочи
Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Возраст
31
Рост
179
Вес
72
Лента
Материалы
Новости
Статистика
Матчи
Россия при Карпине – это всегда разные крайние защитники. На Словакию вообще вышли два дебютанта
#Россия
08 октября, 22:00
Терехов креативно отпраздновал победный гол «Зениту». Посмотрел на трибуны, а потом изобразил взрыв
#Сергей Терехов
03 октября, 19:44