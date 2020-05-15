Марек Гамшик

№17
Полузащитник
Marek Hamsik
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Команда
Гетеборг
Гражданство
Словакия
Возраст
34
Рост
183
Вес
79
Отец продал машину, чтобы выкупить трансфер сына из его первого молодежного клуба в братиславский «Слован». И дальше карьера Гамшика-младшего пошла вверх.
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Нам безумно жаль Гамшика: он запульнул красоту с центра поля, но мяч не засчитан из-за правила о свободном ударе
#Марек Гамшик
02 октября, 22:42
Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Истории про игроков Словакии 🇸🇰
#Словакия
30 марта, 15:20
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48