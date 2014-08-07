Броммапойкарна

Бромма
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Результаты
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:30
Торино
4 : 0
Броммапойкарна
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:30
3 раунд
Торино
4
Броммапойкарна
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
Броммапойкарна
0 : 3
Торино
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
3 раунд
Броммапойкарна
0
Торино
3
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:45
Крузейдерс
1 : 1
Броммапойкарна
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:45
2 раунд
Крузейдерс
1
Броммапойкарна
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:00
Броммапойкарна
4 : 0
Крузейдерс
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Броммапойкарна
4
Крузейдерс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
Броммапойкарна
2 : 0
ВПС Вааса
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
1 раунд
Броммапойкарна
2
ВПС Вааса
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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