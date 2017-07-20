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ВПС Вааса
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Результаты
20.07.2017
20 июля 2017
чт
19:00
ВПС Вааса
2 : 1
Брондбю
20.07.2017
20 июля 2017
чт
19:00
2 раунд
ВПС Вааса
2
Брондбю
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
13.07.2017
13 июля 2017
чт
19:30
Брондбю
2 : 0
ВПС Вааса
13.07.2017
13 июля 2017
чт
19:30
2 раунд
Брондбю
2
ВПС Вааса
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
06.07.2017
06 июля 2017
чт
21:15
Олимпия
0 : 1
ВПС Вааса
06.07.2017
06 июля 2017
чт
21:15
1 раунд
Олимпия
0
ВПС Вааса
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017
29 июня 2017
чт
19:00
ВПС Вааса
1 : 0
Олимпия
29.06.2017
29 июня 2017
чт
19:00
1 раунд
ВПС Вааса
1
Олимпия
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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