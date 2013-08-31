Анжи-2

Махачкала
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Страна
Россия
Стадион
Анжи-Арена (поле №3)
Лента
Состав
Результаты
Результаты
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 15:00
Анжи-2
0 : 1
Ангушт
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 15:00
1/32 финала
Анжи-2
0
Ангушт
1
Россия. Кубок , 1/32 финала
26.07.2013 26 июля 2013 пт 16:00
Алания
0 : 2
Анжи-2
26.07.2013 26 июля 2013 пт 16:00
1/128 финала
Алания
0
Анжи-2
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
07.07.2013 07 июля 2013 вс 16:00
Анжи-2
2 : 0
Дружба
07.07.2013 07 июля 2013 вс 16:00
1/256 финала
Анжи-2
2
Дружба
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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