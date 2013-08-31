Матч завершен
Анжи-2
Махачкала
0:1
Матч завершен
Ангушт
Назрань
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
31 авг. 2013, 15:00 МСК
31.08.2013, 15:00 МСК
суббота
Составы