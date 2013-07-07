Матч завершен
Анжи-2
Махачкала
2:0
Матч завершен
Дружба
Майкоп
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
7 июля 2013, 16:00 МСК
7.07.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы