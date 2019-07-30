Ферроникели

Глоговац
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Результаты
30.07.2019 30 июля 2019 вт 19:00
Ферроникели
0 : 2
Слован
30.07.2019 30 июля 2019 вт 19:00
2 раунд
Ферроникели
0
Слован
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Слован
2 : 1
Ферроникели
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
2 раунд
Слован
2
Ферроникели
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:45
Ферроникели
0 : 1
ТНС
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:45
1 раунд
Ферроникели
0
ТНС
1
Лига чемпионов , 1 раунд
09.07.2019 09 июля 2019 вт 21:00
ТНС
2 : 2
Ферроникели
09.07.2019 09 июля 2019 вт 21:00
1 раунд
ТНС
2
Ферроникели
2
Лига чемпионов , 1 раунд
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