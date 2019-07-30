Матч завершен
Ферроникели
Глоговац
0:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Слован
Братислава
Холман 54
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
30 июля 2019, 19:00 МСК
30.07.2019, 19:00 МСК
вторник
Составы
Слован
мин
27
Холман
Давид Холман
54'
54'
90
29
Божиков
Василь Божиков
90
9
Шпорар
Андраж Шпорар
90
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
10
Рабиу
Ибрагим Рабиу