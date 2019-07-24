Матч завершен
Слован
Братислава
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Ферроникели
Глоговац
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
24 июля 2019, 19:00 МСК
24.07.2019, 19:00 МСК
среда
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